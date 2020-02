Influencer quase morre ao fazer vídeo para viralizar

Com o sucesso dos vídeos virais através das redes sociais, o influencer Jason Clark, impactou os internautas com uma de suas filmagens divulgadas na web.

Nas gravações, inicialmente publicada na plataforma TikTok e posteriormente repostada no Instagram, o influencer aparece mergulhando sob uma camada de gelo que recobre um lago congelado. As imagens mostram ainda um quase afogamento após mergulhar.

“Eu nunca fiquei tão perto de morrer. Eu não pensei que meus olhos congelariam tão rapidamente”, escreveu ele ao publicar as imagens, afirmando que se perdeu enquanto mergulhava, não encontrando o buraco que fez para sair da água. No vídeo, ele tenta quebrar o gelo com as costas, sem sucesso, e depois de muito se revirar dentro da água consegue encontrar o buraco por onde entrara.

Embora, admita que a situação quase o matou, e reconheça a gravidade da situação, Jason não fez nenhum alerta para conscientizar as pessoas, ele ainda comemorou o aumento de seguidores que obteve após compartilhar a experiência.