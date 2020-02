Impactos com a privatização da Petrobrás no Paraná é tema do grande expediente na Assembleia

O fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen), da Petrobras, localizada em Araucária, e a possível privatização das unidades da Petrobrás no estado serão assuntos no grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná na próxima segunda-feira (02) durante a sessão plenária que tem início às 14h30.

O horário será utilizado pelo presidente do Sindicato dos Petroleiros do Parana e Santa Catarina - Sindipetro PR/SC, Mário Dal Zot, a convite dos deputados que integram a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia.

Um estudo sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais será apresentado por Dal Zot aos demais parlamentares.

A possível privatização das unidades da Petrobrás no Paraná tem preocupado os deputados estaduais que acompanham de perto a situação e debatido o tema no Legislativo paranaense. Somente em 2019, foram realizadas duas audiências públicas com a participação de funcionários da empresa, em conjunto com deputados da bancada paranaense em Brasília, a fim de buscar alternativas para evitar a privatização e demissões no setor. Em uma delas foi sugerida a criação de um comitê permanente em defesa da Petrobrás, dos empregos e da arrecadação que a empresa estatal gera.