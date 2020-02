Garoto de 10 anos é baleado sem querer por babá que fazia selfies com arma

A babá Caitlyn Smith, de 19 anos, baleou um garoto de 10 anos enquanto fazia selfies e vídeos com uma arma, em um apartamento no Texas (EUA), na última terça-feira (25). Ela declarou à polícia que não sabia que a arma estava carregada. Caitlyn cuidava do garoto quando decidiu tirar fotos com a arma.

Enquanto ela se filmava, seu dedo escorregou e ela acidentalmente apertou o gatilho, segundo as informações da polícia. O tiro atingiu o menino no estômago.

“Armas não são apropriadas para fotos ou qualquer tipo de vídeo”, disse o porta-voz da polícia local, Thomas Gilliand à ABC.

A vítima foi levada para o hospital, onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morte.

Smith foi presa por grave lesão corporal contra uma criança. Nenhuma acusação oficial foi feita contra a jovem. A família não presou queixa e a polícia ainda espera para ouvir o depoimento do garoto.

Com informações, Uol