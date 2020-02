'Modo avião' se torna o filme de língua não-inglesa mais assistido da Netflix

Com pouco mais de um mês desde sua estreia, "Modo Avião", comédia dramática com produção original da Netflix estrelado por Larissa Manoela, é o filme de língua não inglesa mais visto do streaming. Lançado no dia 23 de janeiro deste ano com cerca de 28 milhões de visualizações.

De acordo com a empresa, deste número, dois terços veio de assinantes de fora do Brasil, em países como Estados Unidos, México, França e Alemanha.

A trama dirigida por César Rodrigues conta a história de Ana, uma influenciadora viciada em celular, que acaba se envolvendo numa batida de carro por estar usando o aparelho. Depois do acidente, a jovem é obrigada a largar tudo e viver dias de detox na casa de seu avô, interpretado por Erasmo Carlos.