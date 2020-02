Confira seu horóscopo para esta Sexta-feira

O pisciano positivo quer fazer as coisas do modo certo. Possui muito charme, humor e simpatia que acaba por lhe abrir as portas do sucesso. É muito consciente da sutilidades do relacionamento humano. Sabe como manter a individualidade e escutar sua própria intuição. Muitas vezes se tornam grandes artistas, poetas e músicos.

Quem nasceu hoje

Alcançará sucesso no mundo profissional, graças à sua infinita capacidade de análise. Sentirá atração por viagens e experiências novas. Conseguirá avaliar com certa facilidade o melhor caminho para o sucesso. Arrojado, idealizador e forte.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina no trabalho. Deixe tudo como está, principalmente nas finanças. No amor, procure ser menos possessivo e ciumento. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Fique atento em relação com falsos amigos, evite discussões no trabalho e não realize mudanças. Saiba admitir seus erros, é um bom começo para vencer suas limitações. C. 653 M. 9721

Touro – Você esta passando pelo alerta. Período para cuidar da saúde e evitar exageros com bebidas e cigarro. Somente após o dia 6 de março é que poderá resolver problemas financeiros e afetivos. C. 981 M. 3078

Gêmeos – Novos projetos de trabalho serão bem aceitos e podem dar lucros. Sua vida familiar esta equilibrada. Clima de cumplicidade entre você e seu amor. Saia da rotina. C. 702 M. 0956

Câncer – Sucesso com mudança de casa, reforma e início de negócios imobiliários. Ótimo para viagens, visitas e compras pessoais. Cuide mais do seu visual. Amor com proteção. C. 065 M. 7284

Leão – Procure ser mais liberal nas questões do trabalho e negócios. Evite discussões com Áries e Touro. Concentre-se nos assuntos familiares e resolva todas as pendências. Entrada extra de dinheiro. C. 348 M. 2619

Virgem – Boa fase para realizar acordos financeiros e dar apoio aos que trabalham com você. Astral equilibrado com a família. Algumas mudanças na vida afetiva, a pessoa amada anda com ciúmes. C. 896 M. 6435

Libra – Fase tranquila em relação ao trabalho e finanças. A família esta um pouco tensa, mas tudo pode ser acertado. Uma viagem fará bem para a sua relação afetiva. Cuide da sua saúde. C. 442 M. 7810

Escorpião – Terá surpresas com o dinheiro. Oportunidade de ter alcançar seus objetivos no trabalho. Motive mais sua relação afetiva e evite segredos. Saúde protegida, boas energias. C. 530 M. 4393

Sagitário – Os astros trazem tranquilidade para o trabalho e chances de resolver as finanças. Novos compromissos profissionais, curta o progresso. Tome decisões no setor familiar. Colabore com seu amor. C. 173 M. 8249

Capricórnio – O Sol envia boas energias para se sentir melhor com a família. Novos amigos. Cima de satisfação com o andamento do trabalho e negócios. Pode sair para compras domésticas. C. 014 M. 3162

Aquário – Terá daqui alguns dias Mercúrio no seu signo. Positivo para viagens, compras, visitas e até para pensar em novos trabalhos. Fase de satisfação. Seja mais ousado no amor. C. 627 M. 5089

Peixes – Dia propício para organizar o trabalho caso esteja envolvido com o público. No próximo dia 5, Mercúrio entrará na sua 12ª casa lhe desfavorecendo. Faça acertos no lar e nos negócios. C. 259 M. 1507