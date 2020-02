PRF flagra um motorista bêbado por hora durante o Carnaval no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 11 mortes em acidentes de trânsito durante os seis dias de Operação Carnaval no Paraná. Outras 164 pessoas saíram feridas. Entre a última sexta-feira (21) e ontem (26), Quarta-feira de Cinzas, as equipes da PRF atenderam 137 acidentes no estado.

Após dois anos de quedas consecutivas, o número de mortes voltou a crescer. No Carnaval de 2017, haviam sido registradas 20 mortes. Em 2018, nove. E no ano passado, oito.

Na operação deste ano, os policiais rodoviários federais flagraram 144 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas, o que equivale a um caso de embriaguez ao volante a cada 60 minutos de operação. Doze desses motoristas foram presos por crime de trânsito.

Outros 608 motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas. A PRF registrou ainda 108 crianças transportadas sem cadeirinha, bebê-conforto ou assento de elevação. Em 452 ocasiões, motoristas ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança.

No total, as equipes da PRF recolheram 527 veículos aos pátios da instituição, por diferentes irregularidades. Quinze carros furtados ou roubados foram recuperados.

A PRF apreendeu 206 quilos de maconha em um carro acidentado que era conduzido por um menor de idade em Palmeira (PR), na BR-277, na Quarta-feira de Cinzas.

Sobre os acidentes fatais

Excesso de velocidade, desatenção, ingestão de bebidas alcoólicas e desobediência à sinalização foram as causas dos acidentes com mortes atendidos pela PRF durante o Carnaval deste ano no Paraná.

As 11 pessoas morreram em nove acidentes diferentes, quatro deles provocados por velocidade incompatível com a via.

Sete das onze mortes ocorreram em pista molhada. Cinco em pista simples e em trechos de reta e curva. Dessas mortes em curvas, três ocorreram em um único acidente, na quarta-feira (26), na BR-476, município da Lapa (PR). Pai, mãe e um filho de 12 anos morreram em uma colisão frontal. O carro em que a família estava se chocou contra um caminhão.

Entre os 11 mortos, oito eram de ocupantes de carros, dois eram motociclistas e um, pedestre.