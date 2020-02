Dois veículos com contrabando são interceptados pela PRF nesta quinta (27) no Paraná 

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h30, no km 192 da BR 376, no contorno de Marialva, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), após recebimento de denúncia de veículos chegando em Maringá com atitudes suspeitas, tais como excesso de velocidade, não obediência à sinalização semafórica e outros, deram ordem de parada a um veículo utilitário Renault Master, com placas de Apucarana, região Norte do Paraná, conduzido por um homem de 26 anos, residente em Londrina.





Este condutor não obedeceu a ordem e tentou fugir dos agentes, porém dado a velocidade desenvolvida, em menos de mil metros à frente, houve a perda de controle da direção, com saída de pista e tombamento. O condutor não se feriu com o acidente.

De imediato, os agentes da PRF perceberam se tratar de veículo com contrabando. Aproximadamente 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai estavam dentro deste veículo.

O condutor afirmou aos agentes ter pego a carga de cigarros em Umuarama e pretendia entregá-la na cidade de Marialva, onde receberia pelo empreitada criminosa. Poucos minutos após, outro carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai era interceptado por agentes da PRF.





Essa segunda ocorrência foi registrada no km 182 da BR 376, em Maringá, por volta das 13h40. Agentes da PRF abordaram uma Fiat Fiorino também com placas de Apucarana, conduzida por um homem de 29 anos, residente nesta cidade.

Após a abordagem, descobriu-se que este utilitário estava abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao todo, 20 mil maços de cigarros estavam acondicionados dentro deste veiculo.

O condutor informou ter pego a carga em Cianorte e pretendia entregá-la em Londrina, onde seria remunerado. Ainda os agentes suspeitaram da real identificação do primeiro veículo Renault Master, pois houve divergências em suas marcas identificatórias. Após cientificar se tratar ou não de veículo clonado, haverá a apreensão e o encaminhamento ao órgão receptor.

A PRF prendeu os dois condutores e os encaminharam à Delegacia da Polícia Federal e os veículos, após identificação veicular, serão, juntamente com o contrabando, encaminhados ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá. O crime de contrabando tem pena que varia entre 2 a 5 anos de reclusão.