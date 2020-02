Secretário de Saúde faz prestação de contas na Assembleia Legislativa

Na próxima terça-feira (03) os números investidos no último quadrimestre de 2019 pela Secretaria de Saúde serão apresentados aos deputados estaduais. A audiência pública proposta pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Dr. Batista (PMN), acontece a partir das 9 horas no auditório legislativo e deve contar com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que apresentará o relatório com os números de recursos aplicados e despesas referentes ao terceiro quadrimestre de 2019.

A prestação de contas dos secretários de Estado perante a Assembleia Legislativa está estabelecida no artigo 36 da Lei Complementar Federal 141, de janeiro de 2012.