Mãe de Isabella Nardoni celebra o nascimento da nova filha: “Ela foi desejada”

Mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, de 35 anos, deu á luz a Maria Fernanda, nesta última quarta-feira (26). "Ela foi planejada, desejada", contou a bancária. A nova integrante da família nasceu em uma das unidades do Hospital São Luiz, da Rede D'or. "Nunca descartei", enfatiza Ana Carolina sobre o fato de que, depois de ter tido Isabella, sempre pensou ser mãe novamente.

A bancária, comoveu o país há quase 12 anos, quando apareceu na imprensa pedindo Justiça para os acusados do assassinato da filha, Isabella, fruto de um relacionamento anterior. A menina tinha 5 anos de idade quando foi encontrada morta no jardim do Edifício London, na Zona Norte da capital, na noite de 29 de março de 2008. Ainda que sempre tenham negado o crime, o pai da criança, Alexandre Nardoni, e a madrasta dela, Anna Carolina Jatobá, foram presos e condenados na Justiça pelo homicídio.

Seis anos depois do crime, a bancária e o atual marido tiveram Miguel. "Um filho não substitui o outro, mas deixa uma bagagem", comentou Ana Carolina. O menino tem 3 anos de idade e completa 4 anos no mês de maio.

Com informações G1.