Saiba quem substituirá Steven Spielberg na direção de 'Indiana Jones 5'

Steven Spielberg está fora de "Indiana Jones 5". Pela primeira vez em 39 anos, o diretor não estará à frente de um filme da franquia. Harrison Ford, no entanto, segue na linha de frente do projeto, cuja filmagem devem começar dentro de dois meses.

De acordo com informações da "Variety", a decisão foi completamente de Spielberg, a partir de um desejo de passar o bastão para uma nova geração. O cineasta de 73 anos seguirá como um produtor no filme.

Ainda segundo a revista, quem deve substituir Spielberg é James Mangold, diretor do elogiado "Ford vs Ferrari". Não é a primeira vez que Mangold assume uma franquia — em 2017, ele dirigiu "Logan", terceiro filme da saga "Wolverine". O filme foi um blockbuster, acumulando US$ 619 milhões ao redor do mundo.

