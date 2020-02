Plataforma chinesa de vídeos curtos já soma mais de 1 bilhão de usuários

O aplicativo TikTok não para de conquistar fãs. A mistura de rede social com plataforma de vídeos foi o aplicativo mais baixado no mundo em 2019, atrás apenas do WhatsApp, com 1,2 bilhões de usuários. Atualmente é o app número 1 no iOS dos EUA.

O app de compartilhamento de vídeo, permite aos usuários criar e compartilhar vídeos de 15 segundos sobre qualquer assunto.

Outro fator determinante na popularidade do aplicativo é o fato de, apesar de ser um aplicativo global, possui um forte foco no conteúdo localizado, realizando concursos e desafios locais e capturando tendências locais por meio do uso de hashtags localizadas.

Para completar, o TikTok entrou de vez no mercado de educação com o lançamento do 'EduTok', um programa de e-learning que está sendo testado na Índia. A empresa fez parceria com vários produtores de conteúdo indianos, como escolas de programação, idiomas e negócios, e passou a oferecer cursos sobre esses assuntos dentro do aplicativo.

As marcas estão buscando cada vez mais o alcance de marketing através das mídia social, se o aplicativo conseguir capitalizar essas atividades certamente crescerá ainda mais, e poderá até competir com outras plataformas de meios de comunicação.