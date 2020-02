Saúde do Paraná informa alteração nos números relativos à dengue

A Secretaria da Saúde do Paraná informa que ocorreu um problema na sistematização de dados no boletim epidemiológico semanal da dengue divulgado quarta-feira (26) e que alguns números foram alterados. De acordo com a publicação atualizada nesta quinta-feira (27), o Paraná tem 34.905 casos confirmados da doença, 8.213 casos a mais que a semana anterior.

O boletim anterior registrava 9.161 novos casos confirmados da doença no Paraná, totalizando 35.853 casos confirmados da doença. Esses números foram alterados. A publicação atualizada nesta quinta-feira também informa que o Estado apresenta 95.927 notificações para a dengue, registradas em 329 municípios.

Quanto à informação sobre a situação endêmica nos municípios, o boletim atualizado nesta quinta-feira confirma que são 92 cidades em situação de epidemia e 46 em alerta. O boletim confirma, ainda, que 74 municípios apresentam casos de dengue com sinais de alarme e 26 apresentam casos de dengue grave.

A Secretaria da Saúde do Paraná segue realizando ações de controle e prevenção da dengue em todo o Estado, por meio do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Paraná, com apoio de todas as secretariais e órgãos estaduais, das 22 Regionais de Saúde, secretarias municipais de Saúde e entidades representativas da sociedade civil.

A Secretaria reforça que a principal medida preventiva e de combate à dengue é a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença. 90% dos criadouros estão nos domicílios, em recipientes que acumulam água parada.