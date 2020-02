Netflix lança recurso para saber os filmes e séries mais populares

A Netflix anunciou na última segunda-feira (24), um novo recurso que permitirá aos usuários verificar quais as séries e filmes de TV mais populares em seu país.

Essas 3 listas — Top 10 Geral, Top 10 Filmes e Top 10 Séries — serão atualizadas diariamente com os 10 conteúdos mais populares no Brasil a cada dia. Mais infos aqui: https://t.co/wsGGREs4sH

— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) February 24, 2020

A ideia é que o usuário possa facilmente ver o que está bombando naquele dia, seja navegando por gênero, por sua lista pessoal ou ao fazer uma busca por séries ou filmes específicos.

De acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira (27), a empresa começou a testar as listas Top 10 no México e no Reino Unido nos últimos seis meses. Com resposta positiva ao recurso, a streaming decidiu oferecê-lo também em outros países.