Confira seu horóscopo para esta Quinta-feira

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa integra, o que fará buscar o caminho da verdade. A inteligência e raciocínio rápido abrirão as portas para o sucesso profissional e pessoal. Está sempre ajudando os mais necessitados. Bondoso, franco e tolerante.

Alerta

Os arianos continuam no alerta, e os astros aconselham manter a disciplina no setor profissional. A intransigência será sua pior inimiga, por isso evite entrar em confronto com as pessoas à sua volta. Não gaste fora do orçamento.

Áries – As atenções estão voltadas para o setor profissional e a saúde. Avalie o terreno onde pisa, principalmente com a família. Você sai do alerta dia 28 às 04h31. Não faça mudanças no lar ou trabalho. C. 508 M. 9243

Touro – Aproveite este período para organizar o trabalho e negócios. Mais uns dias verá os bons resultados das suas investidas. A pessoa amada esta muito irritada com você. C. 861 M. 2310

Gêmeos – Os astros trazem muita tranquilidade nos projetos de trabalho. Você consegue se organizar e ter o apoio para grandes mudanças. Vá em frente e espere colaboração da família. C. 474 M. 6982

Câncer – Com sua capacidade e vontade de vencer em alta você atrairá as pessoas como imã. Ótimo para compras, viagens, início de trabalho e mudanças no lar. Notícia agradável sobre projeto doméstico. C. 215 M. 4078

Leão – Deixe o orgulho de lado e dê o apoio que todos esperam isso de você. Não passe dos limites, seja gentil. Bom astral no trabalho, que vem com reformas. O amor pede mais prudência. C. 386 M. 0529

Virgem – Pode acertar parcerias e iniciar projetos profissionais com alguém da família. Bons contatos de negócios. Aceite apoio de Câncer e Peixes. Solte seu jeito de ser e procure mais seu amor. C. 023 M. 1857

Libra – Terá criatividade e ousadia, mas também equilíbrio para lidar com dinheiro. Novas oportunidades surgindo na sua vida profissional. Aposte no diálogo. Motivação total no amor. C. 659 M. 5371

Escorpião – Seu jeito prudente pode livrá-lo de enrascadas nos negócios. Saia da rotina, inclusive aproveite para organizar mudanças no trabalho. Novidades com sua família. Ganhos inesperados. C. 791 M. 8265

Sagitário – A influência da 4ª casa, o coloca mais perto da família e dos seus problemas. Chances de mudança de casa, reforma ou compra de imóvel. Os altos e baixos do amor ficam pra trás. C. 940 M. 7452

Capricórnio – Estará mais afinado com colegas de trabalho e amigos. Pode contar com compreensão de superiores para mudanças na profissão. O dia promete paixão por Câncer. Novidades no lar. C. 132 M. 3698

Aquário – Sua individualidade esta a flor da pele e você poderá realizar novos negócios que tem tudo para alcançar o sucesso. Novidades em família. Se aproxime mais do seu amor. Boa entrada de dinheiro. C. 204 M. 1736

Peixes – A roda da fortuna gira a seu favor, por isso se organize e não perca a chance de ganhar mais. Aposte no sucesso de seus negócios. Lar feliz. Amor ideal, seu charme esta irresistível. C. 367 M. 9104