Jojo Todynho defende repórter da Globo após acusação de gordofobia

Na madrugada da última terça-feira (25), segunda noite de Carnaval na Sapucaí, a jornalista Tatiana Nascimento da TV Globo, entrevistou a cantora Jojo Todynho. A artista que estava fantasiada, desfilou na avenida pela escola Beija-Flor.



Todynho homenageou a figura de Chica da Silva -uma escrava alforriada que viveu no Arraial do Tijuco- e fez topless na avenida.



“Tem que ter espaço pra essa Chica” olha a repórter da Globo mano #Globeleza pic.twitter.com/e7RuTJf4z4

— Oliveira ˢᶠᶜ 🅙 (@yurioliveirasfc) February 25, 2020

Após entrevista, alguns internautas acusaram a jornalista de fazer comentários gordofóbico durante a transmissão ao vivo. “Que comentário horrível da Tatiana Nascimento pra Jojo Todynho. Horrível, deselegante e gordofóbico. Jojo ficou visivelmente constrangida”, escreveu um usuário do Twitter. Outros nomearem a atitude da repórter como “sem noção” e “infeliz”.

Através da sua rede social, Jojo Todynho se pronunciou sobre o assunto e afirmou que em nenhum momento Nascimento foi ofensiva com ela. “Antes de entrar ao vivo com a Tatiana estava me dizendo: “Vai precisar ter espaço porque a sua fantasia é muito grande”, contou a cantora no seu Instagram.

“Aqui não tem negocio de gordofobia, ela me tratou muito bem. Quando tenho que me pronunciar sobre algo eu mesma uso as minhas redes e venho falar pra vocês. Se outras pessoas fazem gordofobia comigo, isso é normal, as pessoas fazem mesmo. Mas a Tatiana foi super carinhosa comigo. Não comecem a polemizar onde não tem, tá bom? Deixe a mulher trabalhar em paz. Era do mimimi…”, disse Todynho.