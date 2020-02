Bombeiros de Santa Catarina resgatam boneco e viralizam nas redes sociais

Um resgate realizado na noite deste domingo (23), pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (SC), emocionou usuários através das redes sociais. Os socorristas foram surpreendidos por uma ocorrência de busca e salvamento bem diferente das que estão acostumados a receber. Eles tiveram que encontrar um boneco, que havia caído em um telhado.



O boneco "Nico" é considerado o melhor amigo de Sérgio da Silva, de 49 anos, cujo desenvolvimento cerebral não ultrapassou os seis anos de idade. A emergência aconteceu quando o brinquedo caiu em um telhado, andares abaixo do prédio em que Sérgio mora com sua família, no centro de Joinville.

De acordo com o relato do Corpo de Bombeiros, Sérgio ficou agitado a partir do momento em que Nico caiu até o momento da chegada da guarnição para resgatá-lo. Os socorristas conseguiram resgatar o boneco, com sucesso.

Os bombeiros optaram por registrar o momento em uma postagem no Facebook, que viralizou e emocionou internautas de todo o Brasil. Confira: