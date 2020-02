Adriane Galisteu posta foto de máscara na Itália e internautas se preocupam: ‘Não traga o vírus’

A apresentadora e atriz Adriane Galisteu, 46, que está em viagem na Itália ao lado do marido Alexandre Iódice e do filho Vittorio, compartilhou em sua rede social, uma foto em que aparece usando uma máscara facial de proteção contra o novo coronavírus.

A apresentadora escreveu na legenda “bela e pronta”. Mas, a postagem não agradou seus seguidores. “Bela e pronta, espero que não traga o vírus para os desprovidos de dinheiro”, comentou uma seguidora. “Muita coragem, todo mundo querendo fugir da Europa e você aí”, expõe outra.

O Brasil registrou nesta última terça-feira (25), o primeiro caso de coronavírus no país. O brasileiro de 61 anos, infectado pela doença, esteve na Itália a trabalho dos dias 9 a 21 de fevereiro, mesmo período da explosão de casos no país europeu, quando mais de 220 pessoas foram infectadas. Até o momento, mais de 320 pessoas foram infectadas e 11 morreram na Itália.

Em abril do ano passado, a apresentadora comentou que estava fazendo tratamento para engravidar do segundo filho. A revelação foi feita durante uma participante no programa 'Encontro' com Fátima Bernardes.

Até o momento, Galisteu não se pronunciou sobre a repercussão.