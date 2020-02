Governo promove Consulta Pública sobre duplicação da PR-323

O Governo do Paraná promove quarta-feira da semana que vem (4 de março) a Consulta Pública presencial no município de Doutor Camargo, no Noroeste do Estado, para apresentar e discutir com a população o projeto de ampliação da capacidade da rodovia PR-323. O encontro é realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e acontece no auditório da Câmara de Vereadores, a partir das 14 horas.

Estão previstas obras de duplicação e melhorias no trecho de 6,3 quilômetros da PR-323, que vai do município de Doutor Camargo até aproximadamente 1 quilômetro antes da margem do rio Ivaí. Esse projeto faz parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná e conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Além da duplicação da pista existente, o projeto inclui implantação de intersecção em desnível, de vias marginais, acostamentos e passeios. Por isso é importante que o Governo e os técnicos do DER/PR apresentem o planejamento e colham informações com a população”, explicou o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

TRANSPARÊNCIA – A realização da Consulta atende às políticas operacionais do BID e serve para que moradores da região, autoridades locais e demais representantes da comunidade possam conhecer detalhes dos projetos e obras a serem executadas. De acordo com Sandro Alex, as Consultas Públicas estabelecem um diálogo efetivo com as partes, o que minimiza eventuais impactos negativos das obras. “É um momento importante para eliminarmos dúvidas da população e dar transparência a todo processo que envolve as obras de melhorias na PR-323”, pontuou.

NA PRÁTICA – Agendada para as 14 horas, a Consulta Pública iniciará com uma explicação a respeito do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes e do funcionamento das políticas operacionais do BID. Em seguida, os técnicos do DER/PR apresentarão o projeto de duplicação da PR-323, expondo os trechos que serão afetados, o planejamento das obras e as principais intervenções a serem realizadas.

Por fim, haverá um momento para que os participantes possam fazer questionamentos e tirar dúvidas sobre o projeto. Durante a Consulta, serão distribuídos formulários de perguntas para que os interessados em realizar questionamentos se inscrevam com antecedência. A previsão é que a Consulta termine por volta das 15h30.

SERVIÇO:Consulta Pública do projeto de duplicação da PR-323 no município de Doutor CamargoData: Quarta-feira (04.03)Horário: das 14h às 15h30Local: Auditório da Câmara de Vereadores de Doutor CamargoRua Xavier da Silva, 988.