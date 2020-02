Homem é preso após amarrar cachorro em caminhonete e arrastá-lo por dois quilômetros 

Um homem de 70 anos foi preso após amarrar um cachorro no para-choque de uma caminhonete e amarrar o animal por dois quilômetros, na tarde de terça-feira (25), em Campo Mourão.

A Associação Protetora dos Animais Independentes de Campo Mourão informou que recebeu denúncias de que o idoso estava arrastando o animal por uma estrada rural entre Farol e Campo mourão, antes de ser parado.

Ao chegar à cidade, o motorista parou após um carro atravessar a frente da caminhonete e pessoas alertarem que o cachorro estava preso.

Aos policiais, o idoso disse que era o dono do animal e que teria parado na estrada e, para o cachorro não fugir, amarrou o bicho na parte traseira do veículo.

O homem informou que saiu com a caminhonete e se esqueceu do animal. Disse que no meio da estrada foi alertado por um motorista, mas não parou porque ficou com medo de ser um assalto.

O animal foi socorrido e levado para atendimento veterinário. O cachorro teve ferimentos por todo o corpo, os ossos foram expostos, quebrou as quatro patas, duas estão praticamente mutiladas. Apesar da gravidade dos ferimentos, o bicho está se recuperando.

(G1/PR)