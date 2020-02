UTFPR abre inscrições para cursos de idiomas em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está com inscrições abertas para os cursos extensivos de 10 línguas estrangeiras no primeiro semestre. As aulas começam em março e vão até junho.

Conforme a universidade, o programa de extensão é direcionado ao público tanto interno quanto externo da instituição. O campus de Londrina, disponibiliza o curso de Inglês.

De acordo com a instituição, o valor semestral do UTFPR Idiomas é de R$ 800 para a pessoas de fora da universidade, R$ 750 para servidores e terceirizados, e R$ 650 para alunos da UTFPR, Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). A carga horária é de 60 horas.

A instituição informou que os níveis não iniciais exigem a realização do teste de nivelamento, que tem o custo de R$ 35. O material didático pode ser comprado em qualquer livraria.





Em Curitiba, há a oferta dos cursos de:

Alemão;

Árabe;

Chinês;

Espanhol;

Francês;

Holandês;

Inglês;

Italiano;

Japonês;

Russo.

No campus de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, são ofertados os cursos de:

Espanhol;

Francês;

Inglês;

Japonês.