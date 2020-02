PMs são flagrados com sinais de embriaguez em bar no Distrito Federal 

Dois policiais militares foram flagrados e filmados fardados com sinais de embriaguez na noite de terça (25), no Distrito Federal, e foram conduzidos para o Departamento de Controle e Correição da Corregedoria.

Um terceiro-sargento e um cabo da corporação estavam em um bar localizado no Itapoã. A comunicação da PMDF disse que a investigação é conduzida pela Corregedoria.

No vídeo, os militares com a farda da Polícia Militar, do Distrito Federal, aparecem conversando, fazendo gestos obscenos e aparentando estar embriagados. As pessoas que estavam no local comentavam: “Olha lá, os PM doidão (sic)”.



Com informações "Metrópoles.com"

Assista: