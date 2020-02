Cantora revela ter sido drogada, estuprada e mantida em cativeiro

A cantora britânica Duffy, 35, revelou nesta última terça-feira (25), o motivo de ter se afastado da mídia por anos. “Fui estuprada, drogada e mantida em cativeiro por vários dias”, contou em uma publicação no Instagram.

Ela não esclareceu sobre o responsável pelo sequestro e estupro, e nem onde aconteceu. “Emocionante e libertador” poder compartilhar o ocorrido, já que não há “forma tranquila” de lidar com o assunto.



“Nos milhares de dias da última década eu me comprometi a voltar a desejar a luz em meu coração novamente. O sol agora brilha”, escreveu. “Por que não decidi usar minha voz para expressar minha dor? Não queria mostrar ao mundo a dor em meus olhos. Eu me perguntei: como posso cantar do fundo do coração se ele está partido?”.

Seu segundo álbum, 'Endlessly', foi lançado em 2010 e não obteve o mesmo sucesso de sua obra anterior. Ela, então, se retirou da vida pública e, nos últimos nove anos, realizou apenas um papel no filme 'Legend' em 2015.



Duffy ainda antecipou que uma entrevista será divulgada nas próximas semanas na qual dará mais detalhes do que aconteceu e responderá a algumas perguntas.