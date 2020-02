Grécia anuncia primeiro caso do novo coronavírus

O Ministério da Saúde grego anunciou nesta quarta-feira (26) o primeiro caso de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 38 anos, que esteve recentemente na Itália.

A mulher encontra-se atualmente em um hospital de Tessalônica, segunda cidade grega no Norte do país, e está "com boa saúde", informou o porta-voz do ministério, Sotiris Tsiordas,em entrevista divulgada pela imprensa local.

"A mulher está em boas condições de saúde, num hospital de Tessalônica, e é seguida por um grupo de médicos de alto nível", disse o porta-voz, citado pela televisão pública, acrescentando que "os familiares da mulher ficarão em quarentena".

Sotiris Tsiordas alertou que "todos os que viajaram para o Norte da Itália devem ficar vigilantes e, em caso de sintomas, devem permanecer em casa e informar os serviços de saúde".

O anúncio é feito no momento em que o vírus Covid-19 continua em alta em Itália, o país mais afetado na Europa pelo coronavírus.

O governo grego fez nos últimos dias uma série de recomendações, em caso de aparecimento do coronavírus, que vão desde o fechamento de escolas a restrições de viagens para certos países.

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infectados, de acordo com dados divulgados por mais de 40 países e territórios.