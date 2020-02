Confira seu horóscopo para esta Quarta-feira

A mulher de Peixe tem uma maneira muito pessoal de se sentir amada e, acima de tudo quer se sentir necessária. Precisa aprender a pedir o que precisa. Tem uma natureza sensível que às vezes a impede de expressar seus próprios sentimentos e de se abrir a respeito de suas necessidade e anseios.

Quem nasceu hoje

Tem uma capacidade profissional privilegiada e com excelente noção de comando. Está sempre em busca de novos objetivos. Nada o deterá até alcançar as metas traçadas. Terá muitos amigos por ser confiável e generoso. É criativo, forte e correto.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Paciência é a palavra de ordem nesta fase onde Sol e Lua desfavorecem seu trabalho e vida pessoal.

Áries – Você esta passando pelo período mais negativo do ano, com alguns planetas na sua 12ª casa. Evite complicações, não saia da rotina. Contenha sua impetuosidade. Desfavorável para decisões financeiras. C. 417 M. 6531

Touro – Boas energias, seu pique esta a todo vapor. Sua compreensão ameniza os problemas no trabalho e lar. O clima no setor amoroso esta morno, não queira receber atenção, faça sua parte. C. 893 M. 9015

Gêmeos – Período especial na vida profissional. Receberá atenção de pessoas que querem o seu bem, e com isso conseguirá impulsionar os negócios. Conte com Capricórnio. C. 362 M. 1788

Câncer – Fluem mil energias no seu paraíso astral. Use e abuse do seu charme. Fase para compras, viagens e negócios. Conte com equilíbrio no trabalho. Habilidade para se relacionar com a família. C. 726 M. 0452

Leão – Fase de transformações. Concentre sua fé e afaste o pessimismo. Coloque a realidade para funcionar em relação aos negócios e coordene as mudanças. Carinho com seu amor. C. 554 M. 7846

Virgem – Fase de ideias produtíveis em relação aos seus negócios. Não espere por ninguém, saia em busca de renovação e, assim terá mais equilíbrio financeiro. Impulsividade com seu amor. C. 278 M. 5304

Libra – Pode receber convite para atuar em negócio da família, as chances de dar um pulo financeiro são totais. Vênus, traz amor e muita paixão. A família lhe dispensa atenção. Trabalho em ordem. C. 106 M. 4859

Escorpião – Não meça esforços para ganhar mais, mude o rumo do trabalho e negócios. Harmonia no ambiente profissional e familiar. Tente em jogos, sorteios e loteria. Satisfação no amor. C. 943 M. 5267

Sagitário – Excelentes perspectivas nas finanças. Saia para compras domésticas, negócios com imóveis, aquisição, venda ou reforma da casa própria. Vênus, ilumina seu coração. C. 470 M. 2608

Capricórnio – O Sol na sua 3ª casa, fortalece o relacionamento com irmãos, sócios, colegas de trabalho. Saia para viagens, compras, visitas e encontros de família. Seja compreensivo com Touro e Áries. C. 685 M. 9123

Aquário – Aposte nos seus negócios e trabalho. Ótimos empreendimentos e apoio para renovar sua profissão. Colabore com nativos de Leão e Áries. Positivo para compras e viagens. C. 811 M. 6390

Peixes – Fase positiva que chega para ficar. Os astros favorecem compras, viagens e encontros profissionais. Equilibre suas contas. Coração a mil, não fique esperando, já que esta tudo bem. C. 039 M. 3974