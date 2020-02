Lista de falecimentos em Apucarana e região nesta quarta-feira (26)

Falecimentos em Apucarana:





Maria Ferreira dos Reis, 94 anos. Sepultamento nesta quarta-feira (26), as 15h no cemitério Cristo Rei.





Ingrid Stafani de Deus Teixeira, 21 anos. Sepultamento nesta quarta-feira (26), as11h no cemitério Cristo Rei.





Leonildo Moreira Pinto, 61 anos. Sepultamento nesta quarta-feira (26), as 17h no cemitério Cristo Rei.





Olga de Oliveira Rosa, 85 anos. Sepultamento na quinta-feira (27), as 9h no cemitério da Saudade.





Antônia Maria de Jesus Muta, 80 anos. Sepultamento na quinta-feira (27), as 10h no cemitério Cristo Rei.







Falecimentos em Arapongas:



Sônia Pícolo Spadão, 79 anos. Sepultamento nesta quarta-feira (26), as 10h30.