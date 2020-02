Cantor sertanejo morre afogado após cair no mar em Paraty

O cantor sertanejo Gláucio Lopes, de 28 anos, sofreu um afogamento e morreu em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na tarde desta última segunda-feira (24). O amigo de Gláucio, Rafael Rocha também se afogou e segue desaparecido. Eles foram viajar juntos para curtir o Carnaval.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o sertanejo foi socorrido ainda com vida, mas não resistiu e morreu na areia. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na cidade vizinha Angra dos Reis. Ainda de acordo com assessoria, familiares do cantor já estão em Angra para tentar liberá-lo e levar para Limeira.

Nascido em Limeira, onde era mais conhecido, Gláucio cantava sertanejo universitário e tinha duas músicas gravadas. Envolvido com a música desde criança, ele começou a carreira profissionalmente na banda Vertygem. O sertanejo chegou a participar da turnê “Meu Canto”, se apresentando ao lado de Sandy. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte do músico.