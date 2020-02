Motorista tem BMW apreendida em blitz e chama helicóptero para terminar a viagem; veja o vídeo

Um motorista que teve o seu veículo retido em uma blitz pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará, surpreendeu o policial que fez a autuação ao chamar sua carona. Ao ter que deixar o carro no pátio da PRF, o condutor acionou um helicóptero particular para terminar sua viagem.

Veja o vídeo:





O caso aconteceu na cidade de Dom Eliseu, no estado do Pará, neste final de semana de carnaval.O veículo modelo BWM X6, foi apreendido pela PRF porque estaria com a película dos vidros muito escura, fora dos padrões permitidos.

O agente da PRF perguntou ao condutor do BMW se ele gostaria de solicitar um moto-táxi, para chegar ao seu destino, e nesse momento, ao celular o motorista aciona seu helicóptero para que venha buscá-lo no posto policial. Sem acreditar no que vê, o agente da PRF acaba rindo da situação.

Com informações Planeta Folha.