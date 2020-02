Marquezine reage a críticas ao corpo após foto de biquíni

Bruna Marquezine voltou a ser alvo de comentários por causa de seu corpo. Neste domingo (23), ela foi defendida por uma seguidora após exibir a silhueta magra ao deixar a barriga à mostra no bloco ATTOOXXÁ, em Salvador. "De novo estão falando do corpo da Bruna e cada vez os comentários ficam mais irresponsáveis e repulsivos. Vocês não têm o mínimo de noção e senso, qual a dificuldade de ficar sem falar mal do corpo alheio e colocar doenças em quem não tem? Bruna já cansou de dizer que está bem e saudável", escreveu a usuária do microblog.

A atriz respondeu a postagem da fã com um gif de uma mulher bebendo chá: "Olha como estou preocupada". Depois, ela repostou o comentário e adicionou: "Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue pra ver se param de se 'preocupar' tanto assim com a minha saúde".

Neste domingo (23), a famosa voltou a deixar à barriga à mostra ao curtir o sol da Bahia ao lado de amigos no píer de um hotel da capital do estado. Na ocasião, Bruna escolheu biquíni com calcinha asa-delta e sutiã estruturado.

AGNews / PurePeople