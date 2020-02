'Mad' Mike Hughes: Piloto americano morre em foguete caseiro que tentava provar que 'a Terra é plana'

Um piloto americano morreu no sábado (22/2) depois de seu foguete caseiro ter um lançamento malsucedido e cair no deserto da Califórnia.

"Mad" Mike Hughes, 64, era conhecido por defender que a "Terra é plana" e pretendia lançar o próprio foguete supostamente para provar sua teoria.

Um vídeo publicado no Twitter mostra o foguete sendo lançado e caindo ao chão, pouco depois, perto da cidade californiana de Barstow.

Segundo o site Space.com, Hughes fez o lançamento para um programa de TV chamado Homemade Astronauts (astronautas caseiros, em tradução livre), da emissora Science Channel, e pretendia alcançar uma altitude de 1,5 mil metros. O foguete fora construído com US$ 18 mil.

Também no vídeo do lançamento, é possível ver um paraquedas se soltando do foguete segundos após a decolagem, mas aparentemente cedo demais.

(BBC)