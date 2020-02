Coronavírus: Itália anuncia segunda morte e Irã a quinta

A segunda vítima do Covid-19 na Itália é uma mulher da região norte da Lombardia. Sexta-feira (21) à noite tinha sido anunciado a morte de um homem de 77 anos, perto de Pádua, na região vizinha de Veneto.

O país registra neste sábado (22) 30 casos do novo coronavírus, onde a epidemia tem se alastrado no norte.

A primeira vítima mortal era natural de Veneza e estava hospitalizada há dez dias no hospital de Schiavonia devido a outros problemas de saúde.

As autoridades italianas de saúde tinham anunciado sexta-feira (21) 15 novos casos do Covid-19 no norte da região de Lombardia, em apenas um dia.

Após ter sido confirmada esta morte, as autoridades locais reuniram-se e decidiram adotar medidas de emergência.

"A Itália está preparada. Elaboramos um plano porque ficou claro que isso poderia acontecer. Agora é uma questão de implementar o plano preparado", disse o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza.

Entre as medidas está a recomendação à população para que permaneça em casa o máximo possível e a proibição de todas as atividades públicas, como festas de carnaval, missas na igreja e eventos desportivos durante uma semana.

Irã

No Irã, o total de casos ascendeu este sábado (22) a 28, com 10 novos casos nas últimas 24 horas.

O porta-voz do Ministério da Saúde iraniano revelou na televisão estatal que um desses novos casos morreu. É a quinta morte no país devido ao Covid-19.

Na Coreia do Sul, o número de infetados com o novo coronavírus praticamente duplicou entre sexta-feira (21) e hoje (22), para um total de 443 pessoas.

O principal responsável pelo aumento será um surto no hospital de Cheongdo, no sul do país, região com cerca de 43 mil habitantes fortemente atingida pela epidemia.

O hospital foi palco das cerimônias fúnebres do líder de uma igreja cristã, que atraíram cerca de um milhão de fiéis.

China

Na China, morreram pelo menos 109 pessoas nas últimas 24 horas vítimas do Covid-19, o que eleva para 2.345 o número de vítimas mortas pela doença, anunciou a Comissão de Saúde do país.

As autoridades chinesas indicaram que até a meia-noite (hora local) tinham sido registados 397 novos casos da doença para um total de 76.288 casos.

Das 109 mortes, 106 ocorreram na província chinesa de Hubei, centro da epidemia, onde foram identificados 366 dos 397 novos casos da doença no país.