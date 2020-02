Empresário Peter Marks afirma que o trade esportivo é um dos investimentos mais rentáveis da atualidade

É possível que você já tenha ouvido falar sobre o trade esportivo. Essa modalidade de investimento se assemelha muito à da bolsa de valores, com a diferença de que ao invés de negociadas ações, são negociadas as chamadas “odds”, probabilidades de um determinado evento esportivo ocorrer.

A princípio pode soar um pouco estranho para os ouvidos e isso é perfeitamente normal, já que a atividade ainda não está muito popularizada no Brasil. Nesse cenário, surgem empresas como a Trader Club, iniciada em 2012 pelo empresário conhecido como Peter Marks, que vem com o objetivo de abrir os olhos das pessoas às grandes possibilidades de retorno desse mercado, produzindo conteúdos de qualidade na internet para aqueles que buscam pelo assunto.

“Após concluir que não queria ser apenas mais um professor de matemática, decidi abandonar a faculdade de matemática e procurar uma nova maneira de usufruir da minha paixão pelos números. Logo nessa época conheci o trade esportivo e lembro que fiquei vislumbrado pelo grande potencial de retorno que as operações esportivas poderiam me proporcionar”, relembra Peter, que afirma com tranquilidade ser essa uma das opções de investimento mais rentáveis disponíveis hoje em dia.

Além de popularizar a atividade no Brasil, a Trader Club também vem com a missão de formar grandes traders de sucesso através de seu treinamento ZVF (Do Zero a Viver De Futebol), considerado um dos mais completos do segmento em nosso país. As turmas anunciadas de tempos em tempos, possuem vagas limitadas que costumam se esgotar rapidamente devido à grande procura.

“Temos um grande cuidado com o nosso serviço de acompanhamento de evolução dos alunos. Nossa equipe de especialistas realiza operações ao vivo com eles e está sempre pronta para auxiliar e esclarecer dúvidas, e é por esse motivo que precisamos limitar o tamanho de cada turma”, explica o fundador da empresa.

Além das mais de 57 aulas que compõem o curso, a plataforma da ZVF ainda disponibiliza ferramentas que conduzem os alunos durante todo o percurso até o Sucesso, bem como um complexo algoritmo responsável por fornecer, de forma constante, análises pré-jogo e alertas de oportunidades ao vivo durante as partidas, nas quais nem precisa assistir as partidas.

Ainda para aumentar o seu alcance, a empresa criou em 2019 um grupo no aplicativo de mensagens Telegram, onde hoje, mais de 17 mil pessoas têm a oportunidade de receber conteúdo exclusivo e participar semanalmente de uma live explicando em detalhes todo o processo para qualquer pessoa iniciar do zero e tornar-se um trader esportivo capaz de gerir uma renda extra superior a R$10.000,00 mensais.

