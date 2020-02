Mãe descobre o sexo de bebê dois meses após o nascimento

Emilly Bianchi Gonoring nasceu na véspera de Natal, mas só foi registrada nesta quarta-feira (19). Isso porque a pequena nasceu com uma má formação no intestino e no trato unitário, o que dificultou a descoberta do sexo. Até a semana passada, a mãe Jessyka Bianchi, de 31 anos, não sabia se o bebê que ela tinha dado à luz era menino ou menina.

Após quase dois meses do nascimento o resultado do exame saiu na última quinta-feira (13), com direito a festa surpresa de chá-revelação no hospital. "Foi uma emoção muito grande, pois percebi o carinho que todos tiveram e têm com ela e comigo", diz a mãe emotiva.

Foto: Divulgação/ Sesa-ES

A pequena Emilly, já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e até o momento é acompanhada de perto pelos médicos na unidade de médio risco do Himaba.