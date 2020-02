Inscrições abertas para cursos do Centro Juvenil de Artes

O Centro Juvenil de Artes, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, está com inscrições abertas para o 1º semestre de 2020. São oito opções de cursos: Artes Visuais, Desenho, Fotografia, Modelagem, Mosaico, Pintura, Teatro e Videoarte, destinados a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. As aulas iniciam no dia 2 de março e vão até 26 de junho de 2020.

“Para este primeiro semestre, abrimos novas turmas de cursos que já são conhecidos da casa, como Modelagem, Mosaico e Pintura, dando oportunidade para que mais jovens ingressem e participem das atividades do Centro Juvenil”, diz o diretor do Luiz Gustavo Vidal Pinto.

As oito modalidades são distribuídas durante o dia com aulas pela manhã (8h30 às 11h30) e à tarde (14h às 17h). Cada uma atende a uma determinada faixa etária. Confira a grade com os dias e horários das aulas no site www.cjap.seec.pr.gov.br.

INSCRIÇÕES - Para fazer a inscrição, o responsável pela criança ou adolescente precisa ir pessoalmente à secretaria do Centro (Rua Mateus Leme, 56), levando fotocópia de certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno e uma foto 3x4. As turmas abrem com um número mínimo de cinco alunos.

SERVIÇO: Inscrições abertas para os cursos do Centro Juvenil de Artes.

Faixa etária atendida: dos 8 aos 17 anosInformações: (41) 3223-3805 | 3323-5643Grade dos cursos: www.cjap.seec.pr.gov.br

Centro Juvenil de Artes - Rua Mateus Leme, 56, São Francisco. Curitiba/PR.Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

www.cjap.seec.pr.gov.br