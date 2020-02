Usuários do SAS têm novos canais para agendar consultas

Os usuários do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) do Governo do Estado, da macrorregião de Curitiba, agora têm novos canais para agendamento de consultas. Além da Central que já atende pelo 0800 00 11 516, os servidores podem marcar consultas de especialidades médicas ligando para 4007-2323. Outras opções são comparecer à unidade que funciona no bairro Boqueirão ou utilizar o aplicativo WhatsApp (99248-5633).

URGÊNCIAS – A partir das 7 horas desta sexta-feira (21), o atendimento de urgência e emergência para pacientes adultos do SAS será feito no Pronto Atendimento 24 horas da Santa Casa de Curitiba, com entrada pela Rua Alferes Poli, no Centro de Capital. Para demais urgências e emergências, confira a rede credenciada:

PA ObstetríciaHospital e Maternidade Nossa Senhora de FátimaAv. Visconde de Guarapuava, nº 3.077 - Centro

PA PediátricoHospital Menino DeusAv. Visconde de Guarapuava, nº 355 - Alto da XV

ServiçAgendamento de consultas de especialidades: 0800 00 11 516 e 4007-2323

WhatsApp: 99248-5633

Unidade do Boqueirão:Av. Marechal Floriano Peixoto, 10.107 (próximo ao Terminal do Boqueirão)Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 20, e aos sábados, das 8h às 12h