Conheça Davison Vianna: influenciador digital que é referência nacional

Davison Vianna é baiano, tem 37 anos, mora no Brasil. Ele começou a fazer sucesso em 2010 quando surgiu a rede social Instagram que atualmente pertence ao Facebook, uma gigante em rede social.

Em 2011, Davison se tornou o único em referência de segurança digital, quando o Instagram recebeu diversos ataques de hackers e muitos tiveram suas contas roubadas, “hackers”.

Ele se lançou no mercado, conseguindo assim, um maior alcance internacional nas redes social. Ele lembra que participou de alguns projetos de segurança de dados na época junto com a empresa Instagram, a identificar possíveis falhas e bugs no popular aplicativo de rede social, no qual os hackers teriam acesso a brechas e falhas no aplicativo.

Depois de seis meses de grandes projetos confidenciais, largou o trabalho e passou a se dedicar exclusivamente a esses projetos no qual está até hoje atualmente.

No Instagram, Davison possuí mais de 160 mil seguidores e, diariamente, compartilha dicas e alguns de seus serviços. Ele conta que atualmente mais de 50 milhões de pessoas no mundo o conhece. Pois se expandiu nacionalmente e internacionalmente.

Milhões de seguidores já conhece seu trabalho pelo fato da rapidez e confiança em seus serviços. No dia a dia varias celebridades da rede social falam sobre seu trabalho e recomendam. O influenciador possuí uma relação muito boa com os CEO do Facebook. Davison, portanto, acredita que o conhecimento deve ser usado para algo positivo, segundo ele se você fizer algo que é bom, você é recompensado.





Para quem quer conhecer um pouco do trabalho do Davison Vianna basta segui-lo no instagram: @davison