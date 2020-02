Reduza gastos e contribua com o meio ambiente utilizando energia solar

Seja em casa ou na empresa, muitas pessoas têm buscado implementar políticas de sustentabilidade ambiental. Além de reduzir custos fixos, a adoção da energia solar é uma alternativa para quem pretende também contribuir com o meio ambiente, entre outras inúmeras vantagens.

Segundo Diogo Rosa, engenheiro eletricista e diretor da Platão Energia, localizada em Maringá, a energia solar é um investimento seguro, rentável e adaptável às diferentes necessidades. “Nossos clientes investem em equipamentos duráveis e confiáveis com garantia de mais de 20 anos, que podem promovem uma redução mais de 90% em sua fatura de energia. Essa solução atende todo o tipo de segmento: residencial, comercial, rural ou industrial. Cada um possui uma peculiaridade que conseguimos atender”, explica.

A Platão Energia, de acordo com Diogo, possui um know-how vasto. “Temos mais de 110 projetos executados, totalizando uma potência de mais de 4,5 MW. É muita energia limpa que nossos clientes geram e ficamos muito felizes em fazer parte dessa transformação. Instalamos diferentes tipos de estrutura, como em telhados metálicos, cerâmicos e em solo”, complementa.

O diretor da Platão Energia acredita que a energia solar é um investimento que compensa em vários sentidos. “Além da redução que é o principal benefício, você também está gerando sua própria energia de forma limpa e se torna imune aos constantes aumentos tarifários das concessionárias”, esclarece.

Sobre a Platão Energia

A Platão Energia foi criada em 2016, em Maringá. A equipe da empresa já instalou mais de 110 projetos, 13.500 módulos e 211 inversores. Além disso, a Platão Energia possui uma potência de instalação acumulada de mais de 4,5 MW.

A empresa de engenharia é especialista em soluções em geradores solar fotovoltaicos. “Nosso principal objetivo é promover a alta redução em sua fatura de energia por meio da fonte de energia limpa mais abundante no mundo, a energia solar”, explica o diretor da Platão Energia.

Como a Platão Energia funciona?

A equipe da Platão Energia desenvolve a solução de forma completa, estudando seu consumo de energia, dimensionando a potência do gerador ideal, desenvolvendo o projeto, instalando, homologando e entregando o sistema de geração solar fotovoltaico funcionando perfeitamente na sua casa. “É rápido, confiável, sem dor de cabeça”, garante o diretor.



Como a Platão Energia colabora com seus clientes:



• Redução no gasto da fatura de energia

• Investimento em um produto seguro com alta rentabilidade

• Imunidade à inflação da tarifa energética

• Contribuição com uma fonte de energia limpa e alternativa à matriz elétrica brasileira atual