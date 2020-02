Tecnologia e reforço do efetivo aumentam segurança no Litoral

Com previsão de multidões para as festas públicas de Carnaval nas cidades litorâneas do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública, por meio de suas forças policiais, vai utilizar os melhores recursos tecnológicos disponíveis para levar mais segurança aos foliões, veranistas e moradores. Viaturas, câmeras de alta resolução e aeronaves com dispositivos especiais serão usadas pelas equipes em terra e mar. A estratégia de atuação foi apresentada nesta quinta-feira (20), em Caiobá.

As ações ostensivas e preventivas, também de caráter educativo, serão intensificadas pela Polícia Militar durante todo o feriado. O efetivo que já atua no Verão Maior 2019/2020 será reforçado com equipes de unidades especializadas da Curitiba e Região Metropolitana, além de outros profissionais do setor administrativo. As delegacias da Polícia Civil também estarão com reforços para atendimento ao público.

Em Matinhos, além do policiamento regular, haverá um ônibus equipado com câmeras e outros dispositivos para auxiliar no acompanhamento dos veranistas. Em Guaratuba, a PM contará ainda com a Plataforma de Observação Elevada (POE), um caminhão equipado com câmeras de alta resolução e longo alcance, que fazem reconhecimento facial, ferramenta que identifica pessoas e auxilia as equipes policiais nas imediações e reforço de efetivos.

Em Pontal do Paraná, haverá mais policiamento preventivo de unidades especializadas, principalmente nos balneários que terão festas de Carnaval. Para Paranaguá, Antonina e Morretes também serão destacados efetivos e viaturas modernas para acompanhar os eventos, com aumento dos efetivos da PM e da Polícia Civil.

O comandante do 6° Comando Regional de Polícia Militar (6° CRPM), coronel Nivaldo Marcelos da Silva, destaca que a PM se articulou com as prefeituras e houve reuniões para definir o trabalho nos eventos programados para o Carnaval. “Mapeamos todos os locais onde haverá comemorações de Carnaval. Vamos trabalhar com o máximo do nosso efetivo, durante o dia e a noite”, disse.

POLÍCIA CIVIL - Os grupos especiais da Polícia Civil estarão a postos para dar suporte a operações, ao cumprimentos de mandados, e outras ações especiais, com equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), além de profissionais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) e do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride). O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) também estará empenhado durante o feriado prolongado.

“A Polícia Civil está preparada para atender os foliões. Nós temos nossas equipes regulares que vão trabalhar em escala reforçada. Teremos grupos especiais atuando aqui no Litoral. Vamos trabalhar para que os veranistas tenham um Carnaval tranquilo”, disse o coordenador do Verão Maior pela Polícia Civil, delegado Gil Tesserolli.

NO MAR – O Corpo de Bombeiros, voltado à proteção do público em geral, atuará com foco também no jovem que vai ao Litoral fazer festa, conscientizando a todos para que evitem consumir bebidas alcoólicas antes ou durante o banho de mar. “Nós recomendamos que as pessoas sempre procurem utilizar uma área protegida por um dos 91 postos de guarda-vidas que temos no Litoral. Nossos postos ficarão abertos das 8h às 19h, e na Ilha do Mel das 9h às 19h”, explicou o major Jonas Emmanuel Benghi Pinto, coordenador do Verão Maior pelo Corpo de Bombeiros e comandante do 8° Grupamento de Bombeiros.

AERONAVES – Os helicópteros das polícias Militar e Civil vão complementar as atividades em terra. O helicóptero da PM recebeu recentemente um o Night Sun, um dispositivo luminoso de alta potência. “Possibilitamos que os operadores por terra tenham ampla visão por meio dessa iluminação, o que mitiga os riscos e facilita nas buscas de foragidos, principalmente em áreas de mata, de difícil acesso, no período noturno”, disse o coordenador do GOA, delegado Renato Coelho de Jesus.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) trabalhará em missões de apoio ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. A aeronave conta com equipamentos e medicamentos para suporte aeromédico, além de outros utilizados para resgate e remoção de vítimas com agilidade e a precisão necessárias para salvar vidas. “Com o aumento de público e dos congestionamentos nas estradas, o deslocamento terrestre fica prejudicado, e com a aeronave a locomoção é mais rápida e garante a sobrevida das pessoas”, explicou o comandante do BPMOA, tenente-coronel Pucci.

DEPEN E POLÍCIA CIENTÍFICA – Também serão reforçadas no Litoral equipes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) para fazer remoções de custodiados, se for preciso. “O número de presos nas delegacias foi reduzido ao mínimo possível e, para o Carnaval, estaremos a postos para fazer remoções de emergência, caso seja necessário”, destacou o coordenador do Verão Maior pelo Depen, Josielson Fabrício.

Desde a semana passada, a Polícia Científica está com o museu itinerante de ciências forenses e palestras sobre assuntos variados ligados à área de atuação da instituição. Além disso, as unidades do Litoral terão reforço nos atendimentos para que os exames periciais sejam concluídos até o término do feriado.

“Trabalharemos com efetivo extra, prevendo situações de locais simultâneos para atendimento, de forma que teremos motoristas e peritos de plantão e, também, de sobreaviso. Também, em casos emergenciais, temos a possibilidade de acionar equipes de Paranaguá, tanto do Instituto de Criminalística quanto do Instituto Médico-Legal”, destaca o coordenador do Verão Maior pela Polícia Científica, Michel Rodrigues.