Confira seu horóscopo para esta Sexta-feira

A pisciana em geral é uma sentimental que tem dificuldade em conviver com suas próprias emoções e sentimentos. Se por um lado isso torna difícil organizar sua vida romântica por outro lado dá o suporte necessários para expressões sublimes no campo das artes. É romântica, misteriosa e sutil, sendo muito mutável e adaptável. Isso a torna imprevisível e não facilita muito a aproximação das pessoas que a querem amar.

Quem nasceu hoje

Tem uma capacidade profissional privilegiada e com excelente noção de comando. Está sempre em busca de novos objetivos. Nada o deterá até alcançar as metas traçadas. Terá muitos amigos por ser confiável e generoso. É criativo, forte e correto.

Áries – Curta o carnaval com equilíbrio. Vênus traz dinheiro e amor, mas a indicação é para ficar na rotina. Evite qualquer tipo de exagero na alimentação e bebidas. Desfavorável para viagens. C. 118 M. 2759

Touro – Até o próximo dia 6 de março, Vênus não protege suas finanças e vida afetiva. Controle suas exigências com a família. Pode sair da rotina com viagens e encontro de amigos. C. 542 M. 4023

Gêmeos – Período para se divertir e sair com os amigos e familiares. Seus sonhos podem virar realidade. As finanças estão bem colocadas. Nativos de Escorpião e Libra estão ajudando. C. 820 M. 9431

Câncer – Dia positivo para viajar e ampliar seus conhecimentos. No amor pode acontecer algo especial, acertos para quem esta com problemas. Energias em alta. Trabalho trazendo lucros. C. 401 M. 8564

Leão – Use talento para alcançar seus objetivos. Mesmo com dificuldades no trabalho, saberá se livrar de pessoas que perturbam. No amor controle os ciúmes. Saia para encontros e viagens. C. 986 M. 7102

Virgem – O Sol na sua 5ª casa pressagia companheirismo, saúde e ganhos em jogos. Dia em que você esta mais ativo e com vontade de sair para viagens e passeios. Conte com seu amor. C. 370 M. 0896

Libra – O trabalho e a saúde estão em primeiro plano. Mas, os problemas da família podem tirar você do sério. Vênus, traz paixão incontrolável, mas muito ciúmes. Forte poder de sedução. C. 509 M. 4837

Escorpião – Fase positiva para se divertir e estar ao lado da família. Aceite convites para viagens. Novidades positivas nas finanças. Tente em jogos, sorteios e loteria. Amor renovado. C. 054 M. 3276

Sagitário – Vênus, ilumina sua vida afetiva, sem problemas a enfrentar em seu lar. Positivo para visitar parentes. Organize os dias de carnaval. Tudo vai estar bem. Magnetismo contagiante no amor. C. 793 M. 1948

Capricórnio – Este promete ser um dia tranquilo. Seu encanto pessoal esta marcante. Diminua suas preocupações com o trabalho. No amor, atração física esta em alta. Saúde ótima. C. 627 M. 5391

Aquário – Você esta no alerta, adie compras, viagens, encontro de familiares e com seu amor. Contenha suas exigências. Olho vivo nos contatos comerciais. Redobre a tolerância. C. 268 M. 6615

Peixes – O Sol esta no seu signo e traz boas coisas. Período que Mercúrio, não favorece o setor da amizade, mas é passageiro. Positivo para sair da rotina e se divertir. Favorável para compras e viagens. C. 135 M. 7804