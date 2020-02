Confira a lista de falecimentos em Apucarana e região

Arlinda Custodia de Morais, de 86 anos. É velada na Capela Central, o sepultamento acontece às 16h, no Cemitério Cristo Rei.

Regina Francisca Silva de 81 anos. É velada na Igreja Jesus Ensina no Templo, na Avenida Aviação, o sepultamento aconteceu às 15h, no Cemitério Portal do Céu.

Lubiceli Ruy de 38 anos. É velada na Capela Central, o sepultamento aconteceu às 16h, no Cemitério Municipal de Cambira.