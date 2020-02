Homem mata namorada e depois passeia com a ex e os filhos

A gerente de um hipermercado em Goiás foi encontrada morta e enterrada em uma área de mata nesta quinta-feira (20). Fernanda Souza Silva, de 33 anos, estava desaparecida desde o último dia 12. De acordo com a polícia, o suspeito Alan Pereira dos Reis, de 22 anos, confessou o crime e disse que cometeu o homicídio porque a vítima teria chamado os filhos dele de “bastardos”. As informações são do G1.

O jovem confessou ainda ter levado a ex-mulher e os filhos para passear em um shopping horas após queimar e enterrar o corpo da vítima. A denúncia do desaparecimento de Fernanda foi feita pela família da vítima e pelo próprio namorado dela na última sexta-feira (14).

