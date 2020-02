Silvia Abravanel critica equipe ao vivo: 'ficaram que nem idiotas?'

Sílvia Abravanel, filha de Silvio Santos, e apresentadora do "Bom Dia e Cia", do SBT, provocou perplexidade pela forma com a qual tratou os funcionários da equipe ao vivo na manhã desta quarta-feira (19).

Ela chamou três colegas de produção que estavam atrás das câmeras para aparecer, e questionou se os colegas sabiam do compromisso de viagem na segunda-feira (semana seguinte).

Deprimente: Silvia Abravanel constrange equipe AO VIVO no Bom Dia e Cia; assista pic.twitter.com/Ib6NsZUh8Z

— Didigo Santini (@DidigoSantini) February 19, 2020

Aparentemente ‘sem graça’ diante do questionamento, os três negaram. “Você sabia ou você não sabia?!”. Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? ”, insistiu Sílvia.

“A justificativa está dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa porque ó, eu estou… [não completa a frase]”,continuou.

Até o momento a emissora não se pronunciou.