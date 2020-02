Vereador Pastor Ezequiel denuncia 'apologia à ideologia de gênero' em livro

O vereador Pastor Ezequiel (PRB) usou a tribuna da Câmara Municipal de Ponta Grossa (CMPG) para denunciar o que classificou como “apologia à ideologia de gênero”. A denúncia de Ezequiel foi feita durante a sessão extraordinária do Legislativo nesta quinta-feira (20) - Ezequiel levou o tema à tribuna após ser procurado por pais de alunos que cursam o oitavo ano do ensino fundamental.

“Esse livro é voltado para crianças de 8 a 14 anos, eu as considero crianças. Acredito que esse conteúdo de apologia à ideologia de gênero não deve ser tratado na escola, escola não é lugar disso”, disparou Ezequiel. “Isso é papel do pai e da mãe”, protestou. Ezequiel lembrou que tem tratado do “combate à ideologia de gênero” desde 2013, ano em que ingressou no Legislativo.

A apostila citada pelo vereador está sendo usada em um colégio estadual de Ponta Grossa. “Vim trazer isso à tona porque o Governo Federal do presidente Jair Messias Bolsonaro é contra, não entendo como isso está acontecendo”, disse. No entanto, segundo a Secretaria Estadual de Educação e Esporte a obra em questão foi indicada pelo Ministério da Educação no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático de 2020, período em que Bolsonaro já comandava o Palácio do Planalto.

O trecho criticado por Ezequiel apresenta diferenciações entre os conceitos de identidade de gênero, orientação sexual e afetiva, sexo biológico e expressão de gênero. “Identidade de gênero é como a pessoa se vê, mulher, homem, neutro ou uma combinação entre masculino e feminino” diz a página do livro. “A sexualidade humana é muito complexa e apresenta muitas facetas além das apresentadas neste esquema”, alerta o texto.