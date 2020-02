Homem diz não ter dinheiro para pagar garoto de programa e briga termina na delegacia

Dois homens foram levados para a Central de Flagrantes de Curitiba, no começo da tarde desta quinta-feira (20), após um programa sexual terminar em briga no bairro Jardim Botânico. De acordo com a Polícia Militar, o cliente teria dito a um garoto de programa que não tinha dinheiro, o que deu início para a confusão.

Durante a confusão, o cliente levou várias pedradas na cabeça. De acordo com a PM, ele poderia ter morrido. Com os dois detidos, o garoto de programa foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato.

A Polícia Civil segue investigando o caso.