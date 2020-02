FPF divulga premiados em programa de excelência; Palmeiras voltará a participar

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (20) os clubes premiados em seu Programa de Excelência em 2019. A entidade distribuiu R$ 1,4 milhão para seus times filiados que alcançaram as metas. Corinthians, Santos e São Paulo conquistaram a premiação máxima, na categoria ouro, e receberam R$ 80 mil.

O Palmeiras ficou fora do programa de 2019 porque estava rompido com a FPF. Com isso, não enviou os relatórios mensais para a entidade fazer a avaliação. O clube alviverde voltará a participar da edição deste ano, depois de ter se reaproximado da FPF no segundo semestre de 2019.

Palmeiras e FPF romperam após a final do Campeonato Paulista de 2018 porque entende ter havido interferência externa na arbitragem na decisão contra o Corinthians. O clube alviverde voltou a participar de um evento da entidade em outubro do ano passado.

Como não participou do evento desta quinta-feira, o Palmeiras não enviou representantes. Dos quatro grandes do Estado, o único presidente que compareceu à premiação foi o do Santos, José Carlos Peres.

Lançado no final de 2015, o Programa de Excelência acompanha os clubes paulistas ao longo da temporada e avalia 10 quesitos: base, torcida, infraestrutura, negócios, atletas e comissão técnica, desempenho técnico, futebol feminino, recursos humanos, filiação e gestão e finanças.

Os outros clubes que conquistaram a premiação máxima foram Água Santa, Audax, Ferroviária, Ituano, Novorizontino, Juventus, Ponte Preta, Red Bull Brasil e XV de Piracicaba.

Estadão Conteúdo