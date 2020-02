Polícia Civil vai investigar maus-tratos a tubarão encalhado e morto em Guaratuba

A Polícia Civil informou que está investigando os crimes de pesca ilegal e maus-tratos ao tubarão encontrado encalhado em uma praia de Guaratuba nesta quarta-feira (19). Um vídeo mostra o animal ainda vivo na areia da praia sendo arrastado para longe da água. As imagens também mostram que o animal estava ferido com uma marca de anzol.

Quando pesquisadores do Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná chegaram ao local, o animal já estava morto. O CEM informou que o animal era um tubarão-mako de 2,26 metros.

De acordo com a delegada de plantão da Operação Verão, Fernanda Lima, a polícia está tentando identificar os homens que aparecem arrastando o animal e se houve maus-tratos. Segundo a delegada, há relatos de testemunhas que pessoas tentaram puxar o animal novamente para água antes de retirá-lo por completo do mar.

"O animal foi retirado da água com vida ainda. Ele apresentava machucados, ferimentos, provenientes de aparato de pesca, um espinhel e linha de pesca, o que também será apurado para identificar se houve algum tipo de crime de pesca ilegal", disse a delegada.

Bem Paraná