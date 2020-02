Lista de falecimentos de Apucarana e região nesta quinta-feira (20)

Falecimentos em Apucarana:



Maria Jose de Sousa Bocardi, 82 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 15h no cemitério Parque Portal do Céu.



Jose Martins Bertasso, 67 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 14h no cemitério da Saudade.



Ari Morais, 68 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 13h no cemitério Cristo Rei.



Oxana Kohut Martins, 88 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 16h no cemitério da Saudade.



Bruno Boschini Ferreira, 30 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 17h no cemitério da Saudade.



Falecimentos em Arapongas:



Alberto Moreno, 64 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 17h no cemitério municipal.



Daiane Dias Santana, 27 anos. Sepultamento nesta quinta-feira (20), as 14h no cemitério municipal.