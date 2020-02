Paciente toca violino enquanto faz cirurgia para preservar movimentos

O hospital King’s College de Londres, no Reino Unido, publicou um vídeo que chamou atenção nas redes sociais, nesta última quarta-feira (19). A gravação mostra a remoção de um tumor cerebral em uma paciente, enquanto a mesma tocava violino.



A violinista Dagmar Turner, de 53 anos, integrante da orquestra sinfônica da ilha de Wight (sul da Inglaterra), foi diagnosticada com um tumor cerebral de crescimento lento em 2013.



Keyoumars Ashkan, músico e neurocirurgião responsável pela cirurgia de Turner, explicou a escolha inusitada da participação do violino. “Sabíamos o quão importante o violino é para Dagmar, por isso era vital que preservássemos a função nas áreas delicadas do cérebro que lhe permitiam tocar”, afirmou.

Sobre o resultado do procedimento, 90% do tumor foi extirpado. “Conseguimos remover mais de 90% do tumor, incluindo todas as áreas suspeitas de atividade agressiva, mantendo a função completa na mão esquerda”, finaliza o médico.

Veja o momento: