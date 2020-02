Confira seu horóscopo para esta quinta-feira

Encontrar um caminho na vida pode se revelar um tanto problemático para o pisciano. De temperamento instável como o tempo e, naturalmente, avesso à mudança de ambiente, este signo da água é profundamente influenciado pelos pensamentos que o cercam. A empatia no pisciano é instintiva e a simpatia, sua segunda natureza.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa sensível, e estará sempre ajudando os mais necessitados. Tem tendências para trabalhos ligados á comunidade. É o idealista do Zodíaco. Com muito carisma, conseguirá a admiração de todos. É bondoso, carinhoso e prestativo.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 16h43, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você tem o Sol na sua 12ª casa, é o chamado popularmente inferno astral. Obstáculos virão naturalmente, não fale sem pensar. Trabalho e finanças em baixa. Amor solidário. C. 852 M. 0919

Touro – O Sol em Peixes, deixa você mais tenso e amoroso. Espere Vênus entrar no seu signo dia 6 de março. Hoje você recebe boas notícias sobre trabalho e dinheiro. Não discuta com a família. C. 636 M. 9347

Gêmeos – A família esta um pouco exigente, não se irrite, pois serão motivos banais. Forte desejo de assumir novo compromisso profissional, vá com calma. Finanças bem colocadas, não perca o foco. C. 109 M. 2768

Câncer – Use e abuse da sua energia mental, você esta pronto para resolver problemas da área profissional. Novos e bons negócios. Sinal de muito amor e condições excelentes de convivência. C. 793 M. 4506

Leão – Vênus, continua na sua positiva 9ª casa. Aproveite para ganhar mais, se livrar dos invejosos e conquistar mais espaço no trabalho. Coloque os compromissos domésticos em dia. C. 245 M. 6831

Virgem – Você estará um pouco mais exigente nos negócios e trabalho. Conseguirá resolver assuntos financeiros da família. Chances de mudanças no trabalho. Decisões fortes na área sentimental. C. 328 M. 5073

Libra – Você colabora com todos e recebe o carinho desejado da família. Resolverá problemas domésticos e financeiros. Favorável para fazer cursos. Estímulos na vida afetiva. C. 520 M. 9682

Escorpião – Terá oportunidades de equilibrar as contas. Dia especial no trabalho, receberá apoio inesperado de sócios. Negócios com imóveis protegidos. Auto confiança no amor. C. 957 M. 8425

Sagitário – Dia em que você esta mais atencioso com todos. Pode fazer novos contatos de negócios. Ideal para sair da rotina. Compras domésticas em alta. Amor com bons momentos. C. 483 M. 1098

Capricórnio – Você ainda esta no alerta. Não crie problemas no trabalho. Seja atencioso com a família. Colabore com a pessoa amada. A partir das 16h43, você sai deste período negativo. C. 779 M. 3254

Aquário – Você acorda de bom humor, mas com o passar das horas se sente cansado. Seu alerta começa às 16h43. Então trate de se planejar. A pessoa amada e a sua família estão bem com você. C. 864 M. 6710

Peixes – O diálogo aumenta entre você e a família, todos estão mais compreensivos. Precisará dar um novo suporte no trabalho. Amor com muitos carinhos. C. 016 M. 7143