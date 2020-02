Assembleia promove evento Mulheres e Cidades Inclusivas

Debater o papel das mulheres no desenvolvimento das cidades é o objetivo da audiência pública “Mulheres e Cidades Inclusivas” que acontece no dia 9 de março, no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. O debate, a partir das 9 horas, é proposto pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB), em parceria com a deputada Mabel Canto (PSC) e o deputado Goura (PDT) com co-organização do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR).

“São mulheres se preocupando com outras num aspecto fundamental, mas muito pouco difundido, que é a questão urbanística. Trazer mais segurança e adaptar melhor as cidades para elas são assuntos extremamente importantes para a nossa sociedade”, comentou a deputada Mabel Canto.

A coordenadora-adjunta da Comissão de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CEG - CAU/Pr), Rafaela Weigert, disse que ideia é propor um projeto de lei que garanta a inclusão de espaços urbanos pensados para as mulheres no planejamento das cidades e também discutir a equidade de gênero nas políticas públicas paranaenses.

Quatro assuntos são trabalhados pelo grupo: a produção feminina na arquitetura e urbanismo (com histórico para destacar a contribuição das mulheres); a criação de espaços urbanos pensado por e para mulheres; as trocas de experiências profissionais entre arquitetas e urbanistas de diferentes gerações; e a mulher no ambiente de trabalho e todas as suas implicações (salários, cargos de liderança, assédios moral e sexual, entre outros).

Estão previstas a presença da presidente da Comissão de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/Pr), Margareth Menezes; a vice-presidente da Comissão de Estudos de Violência de Gênero (Cevige/OAB - Seção Paraná), Sandra Lia Bazzo; a diretora de Operações da ParanaCidade, Camila Mileke Scucato; a coordenadora-adjunta da Comissão de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CEG - CAU/Pr), Rafaela Weigert; entre outras convidadas.