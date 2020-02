PRF inicia Operação Carnaval nesta sexta-feira (21)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança a Operação Carnaval 2020 à zero hora desta sexta-feira (21) em todo o país. Com duração de seis dias, a operação termina às 23h59 de quarta-feira (26).

Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, transporte seguro de crianças, motociclistas e o uso do celular.

Policiais rodoviários federais que atuam em áreas administrativas irão reforçar as ações de policiamento ostensivo.

Na saída para o feriado, o pico do movimento deve se concentrar no final da tarde e início da noite de sexta-feira (21), e na manhã de sábado (22). O retorno deve ter um maior fluxo entre a tarde de terça (25) e a manhã de quarta-feira (26).

A PRF enviou ofícios às concessionárias de rodovias, solicitando que eventuais obras sejam paralisadas durante o feriado prolongado, à exceção daquelas emergenciais ou que não possam ser interrompidas.

Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão impedidos de transitar em trechos de pista simples, das 16 horas às 22 horas de sexta-feira, na manhã de sábado, das 16 horas às 22 horas de terça-feira e na manhã de quarta-feira.

Balanço do ano passado



No Carnaval de 2019, oito pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Paraná. Outras 184 saíram feridas. A PRF atendeu 152 acidentes no estado.

Desatenção, ingestão de bebidas alcoólicas e desobediência à sinalização foram as causas dos acidentes com mortes atendidos pela PRF durante o Carnaval de 2019. Metade das mortes se deram em colisões frontais, resultado de ultrapassagens mal realizadas ou em locais proibidos.

A maior parte dos acidentes fatais ocorreu em pistas simples (6). Dos oito mortos, três eram motociclistas e um, pedestre. O dia mais violento foi o primeiro dia de operação, quando foram registradas seis mortes.

As equipes da PRF flagraram em território paranaense, naquela ocasião, 133 motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas, 657 manobras proibidas de ultrapassagem e 68 crianças transportadas irregularmente.

Fluxo de veículos

Dados das concessionárias apontam para um aumento no fluxo de veículos na ordem de cerca de 50% em relação aos dias e horários normais.

Dicas para uma viagem segura

Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos outros veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes.

A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Operação Rodovida



Esta é a última operação do calendário de operações da Rodovida, que teve início em 20 de dezembro, com a Operação Natal, e finalizará no dia 1º de março. A Rodovida tem como objetivo integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito.





Com informações Agência PRF.